Garrel: Hoher Schaden nach Brand von Einfamilienhaus

Stand: 04.06.2023 09:45 Uhr Hausbrand in Garrel verursacht 500.000 Euro Schaden

Ein Einfamilienhaus in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist am Samstagabend in Brand geraten. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe einer halben Million Euro. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei hatte sich das Feuer über das gesamte Haus erstreckt, auch nebenstehende Gebäude wurden beschädigt. Wegen des starken Rauches wurden die Anwohnenende am Abend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

