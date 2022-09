Stand: 28.09.2022 07:31 Uhr Ganderkesee: Gestürzte 86-Jährige von Auto überfahren

Am Dienstagmittag hat sich auf einem Parkplatz in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 86-Jährige kam zunächst ohne fremdes Verschulden zu Fall. Ein 66-jähriger Ganderkeseer parkte auf dem Parkplatz rückwärts mit seinem Pkw aus und überfuhr die kurz zuvor gestürzte 86-jährige Frau. Durch diesen Unfall wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag.

