Auto fährt in Ganderkesee in Graben: Drei junge Insassen verletzt

Ein 22-jähriger Autofahrer und seine beiden Mitfahrerinnen sind in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) bei einem Autounfall zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Fahrer am späten Montagabend, 3. Februar, kurz vor einem Kreisverkehr von der Straße ab, weil er zu schnell fuhr. Er sei erst gegen ein Straßenschild geprallt, habe Geh- und Radweg überfahren und eine Hecke gestreift, bis er wieder auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs gelandet sei. Dort verpasste er aber die Ausfahrt und landete frontal in einem Graben. Der 22-jährige Fahrer verletzte sich den Angaben zufolge. Seine 19 und 26 Jahre alten Mitfahrerinnen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

