Stand: 08.09.2024 16:29 Uhr Fußgängerin von Auto erfasst: Fahrer "deutlich alkoholisiert"

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) eine Fußgängerin mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der 20-Jährige anschließend. Die 57-Jährige war gegen 22.15 Uhr zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf der beleuchteten Dorfstraße unterwegs. Die Frau sei auf der Fahrbahn gelaufen, die anderen auf dem Gehweg, so die Polizei. In einer langen Rechtskurve sei ihnen der 20-Jährige entgegengekommen. Der Mann habe seinen Wagen schlagartig auf die Fahrspur gelenkt, auf der die Frau lief, und sie frontal erfasst. Die 57-Jährige prallte auf die Windschutzscheibe, wurde über das Auto geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Dank Zeugenaussagen stellte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher unweit der Unfallstelle. Er sei "deutlich alkoholisiert" gewesen, so die Polizei. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

