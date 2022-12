Stand: 06.12.2022 13:08 Uhr Fußgänger bei Unfall in Harpstedt schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) hat am Montag ein 69-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei konnte ein 64-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Mann plötzlich die Straße überquerte. Der 69-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 400 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.12.2022 | 13:30 Uhr