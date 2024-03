Stand: 13.03.2024 12:27 Uhr Friesland-Kliniken: Aufsichtsrat beschließt Umbau-Pläne

Der Aufsichtsrat der Friesland-Kliniken hat am Montag das Zukunftskonzept für die beiden Krankenhäuser in Sande und Varel (Landkreis Friesland) beschlossen. Die Vorschläge darin kamen aus dem Kreis der Mitarbeitenden. Damit steht fest, dass der Standort Varel zu einem ambulanten Operations-Zentrum für den gesamten Landkreis Friesland umgebaut wird. 5.000 Operationen sollen dort pro Jahr stattfinden. Die bestehende Frauenklinik mit der Gynäkologie und Geburtshilfe in Varel soll in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus in Sande erweitert werden. Bei der 24-stündigen Notfallversorgung soll künftig auch Telemedizin zum Einsatz kommen. Dabei sind Arzt und Patient per Video miteinander verbunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.03.2024 | 06:30 Uhr