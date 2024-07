Friesenbrücke: Erstes Brückenteil ist angekommen Stand: 29.07.2024 18:02 Uhr An der Baustelle für die neue Friesenbrücke ist am frühen Montagabend das erste Brückenteil ankommen. Bis Ende der Woche folgen drei weitere Elemente für die neue Drehbrücke über die Ems - alle mit enormen Dimensionen.

Noch am Abend soll das 30 Meter lange und 300 Tonnen schwere Bauteil nach Angaben der Deutschen Bahn auf Pfeiler gelegt und fixiert werden. Laut Bahn handelt es sich um das Endstück, das die Brücke mit dem Land auf der Westoverledinger Seite - also gegenüber von Weener (Landkreis Leer) - verbindet. Ein Schwimmkran hatte das Brückenelement am späten Nachmittag aus Papenburg über die Ems gebracht. Bis Samstag sollen alle vier tonnenschweren Bauteile nach und nach auf die gleiche Art zur Baustelle transportiert und zusammengebaut werden. Die Elemente sind für die sogenannte Zweifeldbrücke an der neuen Friesenbrücke bestimmt.

Bahnverkehr bis voraussichtlich Mitte 2025 verzögert

Im Herbst geht es weiter: Dann soll laut einer Bahnsprecherin von Weener aus ein kürzeres Stück auf Pfeiler montiert werden. Im Dezember soll das große Mittelstück geliefert und eingehängt werden. Das ist das Teil der Eisenbahnbrücke, der sich später drehen lässt. Für diese Arbeiten müsse dann auch die Ems aufgestaut werden. Die neue 335 Meter lange Friesenbrücke soll nach Angaben der Bahn die größte Hub-Dreh-Brücke für den Eisenbahnverkehr in Europa werden.

Im Mai hatte die Bahn mitgeteilt, dass sich die Inbetriebnahme des neuen Bauwerks samt der Bahnstrecke "Wunderline" im Landkreis Leer bis voraussichtlich Mitte 2025 verzögert. Fahrradfahrerinnen und -fahrer sowie Fußgänger sollen die Brücke aber schon im Frühjahr 2025 nutzen können, hieß es. Bislang liegen die Kosten für das Projekt laut Bahn bei rund 200 Millionen Euro. Im Dezember 2015 hatte ein Frachtschiff die Brücke gerammt und zerstört - seitdem ist die Bahnverbindung zwischen Groningen und Oldenburg unterbrochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.07.2024 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Bahnverkehr