Stand: 26.10.2022 09:22 Uhr Friedeburg: Technischer Defekt Ursache für Lagerhallenbrand

Nach dem Brand einer Lagerhalle am Sonntag in Friedeburg (Landkreis Wittmund) steht die Brandursache fest. Laut Polizei wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Kühlschrank in der Halle verursacht. Das Gebäude brannte komplett aus. In der Halle standen Autos und Wohnmobile. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.10.2022 | 08:30 Uhr