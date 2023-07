Stand: 06.07.2023 19:47 Uhr "Fridays for Future": Gericht erlaubt Klimacamp in Oldenburg

Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat ein geplantes Klimacamp von "Fridays for Future" vor dem Kulturzentrum PFL erlaubt. Ein entsprechender Eilantrag der Aktivistinnen und Aktivsten war damit erfolgreich. Die Stadt hatte eben jenes Camp mit Verweis auf den Denkmalschutz untersagt. Das Gericht bewerte die Belange der Versammlungsfreiheit aber höher. Gegenüber der Nordwest-Zeitung (NWZ) erklärte ein Stadtsprecher, gegen den Beschluss keine Beschwerde einlegen zu wollen. "Fridays for Future" will mit dem Camp auf die Notwendigkeit für mehr Klimaschutz hinweisen. Es soll von Freitag bis zum 17. Juli dauern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz