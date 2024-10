Stand: 01.10.2024 11:57 Uhr Frau wird bei Unfall in Emstek lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B213 ist am Dienstagmorgen eine 27-jährige Autofahrerin aus Wardenburg lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau an einer Kreuzung in Emstek (Landkreis Cloppenburg) die B213 überqueren. Dabei habe sie offenbar einen von rechts kommenden Sattelzug übersehen, so die Polizei. Lkw und Auto stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto in einen Graben geschleudert. Die Feuerwehr musste die 27-Jährige aus dem Wagen schneiden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

