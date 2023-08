Stand: 19.08.2023 12:53 Uhr Brand im Landkreis Cuxhaven: Frau verletzt, hoher Schaden

Im Landkreis Cuxhaven hat ein Brand einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Laut Polizei brach das Feuer in der Nacht zu Samstag in einem Gebäude in Bramstedt aus, das von einer deutsch-koreanischen Kirchengemeinde genutzt wird. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Rund 60 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz. Eine 64-jährige Frau wurde verletzt, weil sie zu viel Rauchgas eingeatmet hatte. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehr als 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.08.2023 | 11:00 Uhr