Frau will Geldbeutel aufheben und wird vom eigenen Auto überrollt

Eine Frau ist bei einem Unfall in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 57-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem Auto in Richtung Delmenhorst unterwegs, als sie eine Geldbörse auf der Fahrbahn liegen sah und anhielt. Um das Portemonnaie aufheben zu können, setzte sie ein Stück zurück und beugte sich aus dem Auto. Dabei verlor sie nach Polizeiangaben das Gleichgewicht, fiel auf die Fahrbahn und wurde vom Vorderrad ihres weiterhin rückwärts rollenden Autos überfahren. Das Auto blieb schließlich auf einem angrenzenden Betriebsgelände in einer Hecke stehen. Die 57-Jährige war laut Polizei ansprechbar und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern betreut. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

