Stand: 29.10.2023 09:39 Uhr Frau weicht Tier aus und landet mit Auto auf der Seite

Bei einem Unfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist eine 47-Jährige am Samstag verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie am späten Abend einem Tier ausgewichen und prallte dann mit ihrem Auto in einem ungünstigen Winkel gegen einen Straßenpfeiler. Das Auto wurde dadurch angehoben und landete schließlich auf der Seite. Ersthelfer halfen der Frau, das Auto durch den Kofferraum zu verlassen. Die Fahrerin erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

