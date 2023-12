Stand: 06.12.2023 09:37 Uhr Frau stirbt bei Brand in Worpswede-Hüttenbusch

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Osterholz ist eine 67-jährige Frau ums Leben gekommen. Ob es sich um die Hausbewohnerin handelt, konnte noch nicht festgestellt werden, so die Polizei. Das Gebäude in Worpswede-Hüttenbusch brannte am Dienstagabend vollständig aus. Wegen Schneefalls und Kälte hatten die Einsatzkräfte zunächst Probleme, das Feuer zu löschen. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen flammte das Feuer erneut auf. Die Einsatzkräfte sind vor Ort und noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

VIDEO: Frau stirbt bei Hausbrand in Worpswede (1 Min)

