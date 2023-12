Stand: 07.12.2023 10:02 Uhr Feuer in Worpswede: Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Worpswede (Landkreis Osterholz) ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Identität der Toten ist laut Polizei nicht vollständig geklärt - die Ermittler gingen am Mittwoch aber davon aus, dass es sich um die Bewohnerin des Hauses handelt. Das Gebäude im Ortsteil Hüttenbusch war am Dienstagabend aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Weil das Feuer sich rasch ausbreitete und Einsatzkräfte sich zudem nur schwer Zugang in das Haus verschaffen konnten, gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig. Erst nach rund 16 Stunden sei das Feuer endgültig gelöscht worden, teilte die Feuerwehr Worpswede mit. Das Haus wurde durch die Flammen vollständig zerstört, der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Bis die Brandermittler die Arbeit aufnehmen könnten, werde es dauern, so die Polizei am Mittwoch.

VIDEO: Frau stirbt bei Hausbrand in Worpswede (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.12.2023 | 08:30 Uhr