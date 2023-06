Stand: 13.06.2023 20:03 Uhr Frau mit mehr als fünf Promille am Bahnhof aufgegriffen

In Wremen im Landkreis Cuxhaven ist am Dienstagnachmittag eine Frau mit mehr als fünf Promille am Bahnhof aufgegriffen worden. Laut Polizei lag die 33-Jährige auf dem Bahnsteig. Warum die Frau aus dem Saarland in dem Ort war, habe sie nicht sagen können, so ein Polizeisprecher. Auch sonst sei kein Gespräch möglich gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 5,41 Promille. Die Frau kam daher in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert von mehr als drei Promille tödlich sein.

