Stand: 08.06.2024 18:58 Uhr Frau lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger sitzt in U-Haft

Ein 34-Jähriger, der seine Ehefrau in Hechthausen (Landkreis Cuxhaven) mit mehreren Messerstichen verletzt haben soll, sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die 29-jährige Frau schwebte am Freitagabend in Lebensgefahr. Sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr. Die 14-jährige Tochter habe bei der körperlichen Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Sie sei mit drei weiteren, jüngeren Geschwistern in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt an Familienangehörige übergeben worden. Auch der 34-jährige Mann habe mehrere Schnittverletzungen aufgewiesen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Er befindet sich den Angaben zufolge jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.06.2024 | 08:00 Uhr