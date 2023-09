Stand: 22.09.2023 10:42 Uhr Frau fährt mit dem Fahrrad auf Autobahn, um Bus zu erreichen

Auf dem Weg zu einem Reisebus ist eine 30-jährige Frau am Dienstag mit dem Fahrrad auf der A28 unterwegs gewesen. Laut Polizei gab die Frau an, dass ihre Navigations-App die Route über die Autobahn vorgeschlagen hatte. Ein Polizist auf dem Weg zur Arbeit entdeckte die Radfahrerin bei Westerstede (Landkreis Ammerland) in der gefährlichen Situation. Mehrere Verkehrsteilnehmende hätten zudem auf die Radfahrerin aufmerksam gemacht. Die Frau habe dem Polizisten unter Tränen mitgeteilt, sie müsse einen Reisebus Richtung Niederlande erreichen, so die Polizei. Der Polizist brachte die 30-Jährige in seinem Auto zur Haltestelle an einem Autohof, wo sie ihren Bus noch erreichte. Weitere Beamte hätten ihr Fahrrad in Sicherheit gebracht, erklärte die Polizei.

