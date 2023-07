Feuer auf "Fremantle Highway": Sorge vor Umweltkatastrophe Stand: 26.07.2023 16:48 Uhr Ein mit 3.000 Autos beladenes Frachtschiff brennt vor der niederländischen Insel Ameland. Die "Fremantle Highway" hat Schlagseite und könnte sinken. Experten warnen vor einer Umweltkatastrophe für die Nordsee.

Rettungsschiffe versuchen weiterhin, die Flammen an Bord des 18.500 Tonnen schweren Autofrachters rund 27 Kilometer von Ameland entfernt zu löschen. Das berichtete der öffentlich-rechtliche Fernsehsender NOS. Ein Schlepper habe inzwischen eine Trosse an der "Fremantle Highway" befestigen können, damit sie nicht abdrifte und die wichtige Schifffahrtsroute nach Deutschland blockiere. Allerdings sei das Kabel nicht stabil genug, um das Schiff abzuschleppen.

Crewmitglieder sprangen von Bord

Das Feuer war laut niederländischer Küstenwache in der Nacht ausgebrochen, als der Frachter auf dem Weg von Bremerhaven ins ägyptische Port Said war. Offenbar sei eines von rund 25 Elektroautos an Bord in Brand geraten, die Flammen hätten sich schnell ausgebreitet. Die 23-köpfige Besatzung habe zunächst versucht, das Feuer zu löschen. Mehrere Crewmitglieder seien in die Nordsee gesprungen, um sich zu retten. Die meisten seien mit Hubschraubern von Bord geholt und ins Krankenhaus gebracht worden, so die Küstenwache. Ein Mann starb, die übrigen 22 wurden leicht verletzt. Die Umstände sind bisher nicht bekannt.

Westwinde könnten Öl in Deutsche Bucht treiben

Naturschützer sind angesichts der Lage besorgt. Der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) zufolge könne das Schiff etwa infolge großer Hitze instabil werden und sinken, sagte der Vorsitzende Gerd-Christian Wagner. Gefährlich werden könne es "insbesondere dann, wenn der Bunker betroffen ist und dann das Schweröl ausläuft". Westwinde könnten ausgetretenes Öl im Katastrophenfall womöglich auch in die Deutsche Bucht treiben. Derzeit gebe es wenig Informationen zur Lage auf dem Frachter, sagte Wagner, der auch Bürgermeister der friesischen Stadt Varel ist.

Untergang des Frachters wäre "Katastrophe für das Wattenmeer"

Der Bürgermeister der Nordseeinsel Borkum - mit rund 60 Kilometern Entfernung vom Ort der Havarie die nächstgelegene deutsche Insel - fürchtet im Falle eines Untergangs schwere Umweltschäden. "Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden", sagte Jürgen Akkermann (parteilos) dem NDR in Niedersachsen am Mittwoch. Gefahr gehe sowohl von den E-Autos an Bord als auch von einem möglichen Austritt von Schweröl aus. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) warnte, Stoffe aus dem Schiff könnten sich in kürzester Zeit weit verbreiten und die sensiblen Bereiche des Wattenmeers stark schädigen. "Vergleichsweise kleine Mengen können eine Umweltkatastrophe auslösen, von der zunächst in erster Linie Seevögel unmittelbar betroffen sind." Dazu könnten Langzeitfolgen kommen, wenn es nicht gelinge, das havarierte Schiff in einen Hafen zu bringen oder austretende Stoffe aufzufangen oder zu binden.

Havariekommando: Schlepper "Nordic" unterstützt vor Ort

Das deutsche Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven unterstützt die Rettungsaktion vor Ameland. Der Notfallschlepper "Nordic" war in der Nacht von Helgoland aus zum Einsatzort gestartet. Tagsüber hatte die "Nordic" versucht, die Seiten der "Fremantle Highway" mit Löschwasser zu kühlen. Am Nachmittag löste die "Fairplay 30" die "Nordic" ab, wie die niederländische Küstenwache mitteilte. Das niedersächsische Umweltministerium teilte mit, dass weitere Schiffe des deutschen Havariekommandos in Bereitschaft seien. Das Havariekommando ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer. Es plant und organisiert bei Unfällen auf Nord- und Ostsee Unterstützung für Verletzte, bei Verunreinigungen durch Schadstoffe und bei Bränden.

