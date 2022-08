Stand: 25.08.2022 09:45 Uhr Fluss-Kreuzfahrten sollen Tourismus ankurbeln

Die Städte Lingen, Papenburg und Emden wollen gemeinsam den Tourismus durch Flusskreuzfahrten ankurbeln. Dafür haben sie sich jetzt für ihr Projekt "Flusskontor" mit der Stadt Bremerhaven zusammengetan. Die Idee dahinter ist, dass eine Reederei ihren Kunden eine Kreuzfahrt mit Stopps in allen vier Städten anbieten könnte. Urlauber könnten so beispielsweise ein Konzert in Lingen besuchen, eine Führung auf der Meyer Werft in Papenburg mitmachen, die Kunsthalle in Emden kennenlernen und dann auch noch einen Abstecher in die Havenwelten nach Bremerhaven machen.

