Stand: 28.09.2023 12:03 Uhr Flüchtiger Einbrecher verletzt zwei Polizisten mit Reizgas

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Oldenburg drei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Beim Versuch, in einen Supermarkt einzubrechen, war den Angaben zufolge ein Alarm ausgelöst worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien die drei Maskierten geflohen, teilte ein Polizeisprecher mit. Zwei Polizisten konnten einen 20-jährigen Mann einholen. Dieser habe wiederholt Reizgas gegen die beiden Beamten eingesetzt und sie leicht im Gesicht verletzt, hieß es. Auf einem nicht beleuchteten Fußweg soll der 20-Jährige plötzlich das Reizgas weggeworfen und hektisch mit beiden Händen in seine Jackentaschen gegriffen haben, so die Polizei. Schließlich gab einer der Beamten einen Warnschuss ab. Der Mann ließ sich daraufhin festnehmen. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird noch gesucht.

