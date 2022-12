Stand: 03.12.2022 17:55 Uhr Flüchtender Ladendieb in Weyhe lässt Kinderwagen zurück

Auf ungewöhnliche Weise hat am Freitag ein Unbekannter in Weyhe (Landkreis Diepholz) versucht, mehrere Flaschen Alkohol aus einem Supermarkt zu entwenden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verstaute der Mann die Flaschen in einem Kinderwagen und zahlte an der Kasse nur einen Teil seines Einkaufs. Als er von einem Marktangestellten auf die Flaschen angesprochen wurde, habe er das Kind aus dem Kinderwagen genommen und sei geflüchtet. Den Kinderwagen samt den Alkoholflaschen ließ er laut Polizei zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.12.2022 | 06:30 Uhr