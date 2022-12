Stand: 02.12.2022 14:37 Uhr Fliegerbombe in Vechta gesprengt

Mit einem dumpfen Knall ist am Freitag ein Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes im Vechtaer Ortsteil Hagen zu Ende gegangen. Dort war am Morgen eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die bereits am Nachmittag gesprengt werden konnte. Polizei und Feuerwehr hatten die Betriebe und Wohnhäuser im Bereich des Fundortes evakuiert. Betroffen waren rund 150 Menschen. Auch einige Straßen in der Umgebung waren vorsorglich gesperrt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.12.2022 | 15:00 Uhr