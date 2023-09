Feuerwerk und Festumzüge: Oldenburger Kramermarkt beginnt heute Stand: 29.09.2023 08:12 Uhr Heute startet der Kramermarkt in Oldenburg. Am Abend steht das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk auf dem Programm. Auch einen Festumzug und eine Oldtimer-Parade soll es wieder geben.

Das Volksfest wird heute um 14 Uhr eröffnet. Der Höhepunkt des ersten Tages ist das Eröffnungsfeuerwerk um 22 Uhr. Ein zweites Feuerwerk ist nach dem Laternenumzug am 6. Oktober geplant, das traditionelle Abschluss-Feuerwerk findet zum Ende des Festes, am 8. Oktober um 22 Uhr statt. Nach Angaben der Veranstaltenden soll es rund 40 Groß- und Kinderfahrgeschäfte geben. Neben vielen Klassikern sollen in diesem Jahr außerdem sechs neue Fahrgeschäfte aufgebaut werden.

VIDEO: Oldenburger Kramermarkt lädt zum Bummel ein (30.09.2022) (5 Min)

60 Meter hohes Riesenrad ist wieder dabei

"Auch im Jahr 2023 erwartet uns ein toller Mix aus Familienfahrgeschäften, spektakulären Groß- und Rundfahrgeschäften, aber auch ein tolles Angebot für die Kleinsten. Bei den Planungen ist an alle Altersgruppen gedacht worden", so Marktmeister Dennis Ostendorf. Eine der großen Attraktionen bildet auch in diesem Jahr wieder das 60 Meter hohe Riesenrad, wie die Stadt Oldenburg mitteilt.

Rund 100 Festwagen beim Umzug - Christian Lindner als Ehrengast

Beim Festumzug durch die Oldenburger Innenstadt am Samstag sollen nach Angaben der Veranstaltenden rund 100 Festwagen und Fußgruppen vom Staatstheater aus zum Marktgelände an den Weser-Ems-Hallen ziehen. Prominenter Gast ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Als amtierender Grünkohlkönig der Stadt Oldenburg wird er zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) in der "Oldenburg-Kutsche" sitzen. Eine Woche später, am Samstag, den 7. Oktober, sollen zudem wieder Oldtimer in einer Parade über den Kramermarkt fahren.

Programm: Weitere Termine im Überblick

4. Oktober: Brass Bands auf dem Marktgelände, 19 bis 23 Uhr

5. Oktober: Beim "Movie-Day" stehen Filmhelden auch für Fotos zur Verfügung

6. Oktober: Laternenumzug ab 18.30 Uhr am Alten Rathaus

8. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr in der ganzen Stadt

Bis zu 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet

Mit rund 250 Geschäften und einer Fläche von rund 90.000 Quadratmetern gehört der Kramermarkt zu den großen Volksfesten in Deutschland. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf mehr als 1,3 Millionen geschätzt. Einen Großteil des Publikums hätten dabei die Familien ausgemacht. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstaltenden bis zu 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher.

Oldenburger Kramermarkt: Öffnungszeiten 2023

29. September, 14 bis 1 Uhr

30. September, ab der offiziellen Eröffnung bis 1 Uhr

1. Oktober, 13 bis 23 Uhr

2. Oktober, 14 bis 1 Uhr

3. Oktober, 13 bis 23 Uhr

4./5. Oktober, 14 bis 23 Uhr

6./7. Oktober, 14 bis 1 Uhr

8. Oktober, 13 bis 23.30 Uhr

Kramermarkt: Wie alles begann

1608 wurde von Graf Anton Günther zur Belebung des Handels in der Stadt die "Verordnung wegen der OldenburgerKrahmer-Marckte" erlassen. In den ersten fast 200 Jahren fand dann ein reiner Markt der Bauern, Handwerker, Krämer und reisenden Händler statt, die ihre Waren des täglichen Bedarfs und Gebrauchsartikel für Haus und Hof verkauften. Später kamen Musikanten, Puppenspieler, Seiltänzer, Kunstreiter und Magier zur Unterhaltung dazu. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es dann die ersten Schausteller, die Wachsfiguren ausstellten. Die ersten Karussells wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgebaut. Nach und nach wurden die Geschäfte immer größer, sodass der Kramermarkt immer wieder umziehen musste. 1963 war der bisher letzte Umzug vom Pferdemarkt zu den Weser-Ems-Hallen.

