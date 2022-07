Stand: 25.07.2022 08:56 Uhr Feuerwehr rettet Schaf aus Graben beim Pilsumer Leuchtturm

Die Feuerwehr Krummhörn musste am Sonntagabend einem Schaf in der Nähe des Pilsumer Leuchtturms im Landkreis Aurich zur Hilfe eilen. Fußgänger hatten das Tier in einem Graben auf der wasserseitigen Deichseite entdeckt. Das Schaf steckte dort fest und konnte sich nicht eigenständig befreien, teilte die Feuerwehr Krummhörn mit. Zwei Feuerwehrleute begaben sich mit Wathosen in den Graben und unterstützten das Tier gemeinsam mit dem Deichschäfer, sodass es schließlich mit eigenen Kräften heraus gelangen konnte. Unverletzt und durch den Schlamm schwarz-weiß gestreift, habe es nach der Befreiung direkt die Flucht vor seinen Rettern ergriffen, teilte die Feuerwehr mit.

