Stand: 15.08.2024 10:42 Uhr Feuerwehr rettet 4.500 Hühner mit Hochleistungslüftern vor Hitze

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Tiertransporter hat die Feuerwehr Geestland in Lintig (Landkreis Cuxhaven) mehrere Tausend Hühner vor der Hitze geschützt. Der Lkw, der 4.500 Hühner geladen hatte, war in einen Unfall verwickelt und kam von der Fahrbahn ab, so ein Sprecher der Polizei. Aufgrund der hohen Temperaturen setzten die Einsatzkräfte Hochleistungslüfter ein, um die Tiere mit Frischluft zu versorgen. Die Bergungsaktion dauerte den Angaben zufolge mehrere Stunden.

