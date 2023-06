Stand: 06.06.2023 09:31 Uhr Feuerwehr löscht brennende Hütte in Wald

In einem Waldgebiet in Cluvenhagen (Landkreis Verden) ist am Montag eine Hütte niedergebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Weil die Hütte mitten in dem Wald lag, mussten die Feuerwehrleute lange Schlauchleitungen legen, so ein Feuerwehrsprecher. Zudem seien die Löscharbeiten schwierig gewesen, weil das Gelände sehr steil ist. Die Flammen hatten sich bereits auf den umliegenden Wald ausgebreitet. Passanten hatten den Brand entdeckt und gemeldet. Nach einer guten Stunde sei das Feuer gelöscht gewesen, so der Feuerwehrsprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.06.2023 | 09:30 Uhr