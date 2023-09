Stand: 28.09.2023 11:55 Uhr Feuerwehr löscht Brand auf Ausflugsschiff in Wilhelmshaven

Die Feuerwehr Wilhelmshaven hat am Donnerstagmorgen einen Brand auf dem Ausflugsschiff "MS Harle Kurier" am Helgoland-Kai gelöscht. Aus unbekannter Ursache war den Angaben zufolge die Heizungsanlage in der Nähe des Kamins in Brand geraten. Ein Matrose versuchte laut einer Stadtsprecherin zunächst selbst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen schließlich. Verletzt wurde offenbar niemand. Wie hoch der entstanden Schaden ist, könne noch nicht beziffert werden, hieß es. Unklar sei auch, wann das Schiff wieder Ausflugsfahrten unternehmen kann. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

