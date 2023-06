Stand: 17.06.2023 10:06 Uhr Feuerwehr bekämpft Hunderte Brandstellen bei Flächenbrand

Am Freitagnachmittag haben zwei Brände in Edewecht (Landkreis Ammerland) mehrere Feuerwehren über Stunden beschäftigt. Laut Polizei kam es zu einem Flächenbrand an einem Regenrückhaltebecken. Demnach waren vermutlich durch den Flug von Pappelblüten Hunderte Brandstellen entstanden. Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Ammerland und die Freiwillige Feuerwehr Littel konnten die Brände in den späten Abendstunden löschen. Zu gleichen Zeit brach ebenfalls in Edewecht ein Feuer im Zimmer eines leer stehenden Hauses aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Den Angaben zufolge waren 85 Rettungskräfte im Einsatz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2023 | 12:00 Uhr