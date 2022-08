Stand: 10.08.2022 07:18 Uhr Feuerwehr befreit acht Menschen aus Fahrstuhl in Norden

Völlig verschwitzt und mit einem Einsatz der Feuerwehr ging für acht Menschen eine Einkaufstour in Norden in Ostfriesland zu Ende. Die Erwachsenen waren in einem Fahrstuhl im Einkaufszentrum Norder Tor stecken geblieben. Sicherheitsdienst und Haustechnikern gelang es nicht, die Eingeschlossenen zu befreien. Sie alarmierten schließlich die Freiwillige Feuerwehr. Weil sich die Luft in der engen Fahrstuhlkabine bereits stark erwärmt hatte, bliesen die Feuerwehrkräfte zunächst mit einem Lüfter frische Luft durch einen geschaffenen Spalt in die Kabine und reichte den Menschen Mineralwasser. Da sich die Fahrstuhltüren mit herkömmlichen Mitteln nicht öffnen ließen, mussten die Einsatzkräfte die Blechtüren schließlich aufbiegen. Nach etwa 45 Minuten konnten alle acht Menschen den Fahrstuhl wohlauf wieder verlassen.

