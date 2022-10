Feuerwehr Bremerhaven befreit Lkw-Fahrer aus misslicher Lage

Stand: 27.10.2022 11:43 Uhr

Frei schwebend über dem Wasser: So fanden Rettungskräfte einen Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen in Bremerhaven. Der Mann hatte mit seinem Laster eine Kaimauer im Fischereihafen überfahren.