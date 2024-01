Stand: 02.01.2024 14:37 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus: Fünf Kinder gerettet

In Osterholz-Scharmbeck hat die Feuerwehr am Neujahrstag 14 Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr waren die Flammen gegen 14 Uhr im Keller ausgebrochen und verursachten dort eine Hitze von rund 700 Grad. Der Brand hatte das Treppenhaus so sehr verqualmt, dass die Bewohner nicht darüber fliehen konnten. Stattdessen setzte die Feuerwehr Leitern ein, um neun Erwachsene und fünf Kinder aus den Fenstern des Mehrparteienhauses zu retten. Nach Ende der Löscharbeiten holten Atemschutztrupps noch dringend benötigte persönliche Gegenstände und Medikamente für die Bewohner aus den Wohnungen.

