Stand: 05.06.2024 15:21 Uhr Feuer in Imbiss in Jaderberg: 30.000 Euro Schaden

In einem Imbiss in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich eine 18-Jährige unverletzt aus dem Gebäude retten. Den Angaben zufolge waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz und konnten den Brand löschen. Laut Polizei könnte ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät die Brandursache sein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

