Feuer in Hude: Erst brennt der Carport, dann das Haus Stand: 02.01.2025 12:50 Uhr Kurz vor dem Jahreswechsel hat ein Feuer ein Haus in Hude (Landkreis Oldenburg) schwer beschädigt. Der 62-jährige Bewohner versuchte den Brand noch selbst zu löschen - und verletzte sich dabei leicht.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, so eine Polizeisprecherin. Das Feuer war ihren Angaben zufolge am frühen Montagabend aus ungeklärter Ursache im Bereich eines Carports ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf den Dachstuhl eines angrenzenden Einfamilienhauses über. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen, wobei starker Wind ihre Arbeit erschwerte. Dieser habe das Feuer immer wieder neu entfacht, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Haus unbewohnbar

Das Haus wurde durch das Feuer und das Löschwasser schwer beschädigt und gilt zunächst als unbewohnbar. Neben dem Carport zerstörten die Flammen auch ein dort abgestelltes Auto. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 300.000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Experten sollen nach der Ursache forschen.

