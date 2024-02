Stand: 19.02.2024 15:08 Uhr Feuer in Großenkneten: 200 Ferkel sterben bei Stallbrand

In Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist am Montagvormittag ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen. Nach Polizeiangaben sind bei dem Brand rund 200 Ferkel ums Leben gekommen. Etwa 1.900 weitere Tiere, die in dem Stall untergebracht waren, konnten demnach in Sicherheit gebracht werden. Laut Polizei waren rund 80 Feuerwehrkräfte an dem Löscheinsatz beteiligt. Nach etwa einer Stunde hatten sie den Brand unter Kontrolle. Das Übergreifen auf ein weiteres Stallgebäude konnte verhindert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner sowie Autofahrer auf der A29 gewarnt. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

VIDEO: Großenkneten: 200 Ferkel sterben bei Stallbrand (1 Min)

