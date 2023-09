Stand: 14.09.2023 10:40 Uhr Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Fünf Menschen leicht verletzt

Bei einem Feuer in einem Wohncontainer für Flüchtlinge in Sittensen im Landkreis Rotenburg sind am Mittwochabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr hatte Kleidung Feuer gefangen, die über einer Lampe in einem Kinderzimmer hing. Weil die Eltern und ihre drei Kinder im Alter ein, drei und acht Jahren Rauchgas eingeatmet hatten, wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei liegen derzeit keine Erkenntnisse auf Fremdverschulden vor.

