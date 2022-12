Stand: 04.12.2022 12:56 Uhr Feuer auf Borkum - Löscharbeiten fluten Supermarkt

Auf Borkum hat am frühen Sonntagmorgen ein Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Laut Polizei stand der Dachstuhl in Flammen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weil der Rauch in Richtung der Innenstadt der Insel wehte, warnte die Feuerwehr die Menschen in dem Bereich über die Warn-App Katwarn. Durch die Löscharbeiten wurde der Supermarkt im Erdgeschoss des Hauses geflutet. Zur Schadenshöhe und der Brandursache hat die Polizei noch keine Angaben gemacht.

VIDEO: Großeinsatz für Feuerwehr auf Borkum (1 Min)

