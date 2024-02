Festnahme in Norden: Mann soll seine Mutter erstochen haben Stand: 16.02.2024 11:22 Uhr Nach einem Tötungsdelikt in Norden (Landkreis Aurich) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein 37-Jähriger soll seine 62-jährige Mutter getötet haben.

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR Niedersachsen. Der mutmaßliche Täter habe nach der Tat selbst die Polizei angerufen und gestanden, seine Mutter getötet zu haben. Seitdem schweige der Mann. Er habe sich am Donnerstag widerstandslos festnehmen lassen und soll im Lauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Motiv noch unklar

Die Polizei war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zum Tatort, einem Einfamilienhaus im Norder Stadtteil Tidofeld, gerufen worden. Die Spurensicherung war bereits am Abend vor Ort, untersuchte den Tatort am Freitag noch weiter. Über ein mögliches Motiv für die Tat gebe es bislang keine Erkenntnisse, so die Staatsanwaltschaft.

