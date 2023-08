Fenster von Grünen-Regionalbüro in Verden beschädigt Stand: 21.08.2023 12:14 Uhr In Verden ist offenbar auf ein Regionalbüro der Grünen geschossen worden. Laut Polizei wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nach Angaben eines Grünen-Sprechers hatten Mitarbeitende in Verden am Freitag zwei kreisrunde Löcher in den Fensterscheiben entdeckt, als sie das Büro für die wöchentliche Bürgersprechstunde öffnen wollten. Die Löcher seien am Tag vorher noch nicht dort gewesen, sagte der Sprecher.

Polizei: Beschädigungen stammen wohl von Luftdruckwaffe

Die Polizei Verden hält es nach einer Spurensuche vor Ort für möglich, dass Unbekannte mit einer Luftdruckwaffe auf die Fenster geschossen haben. In den vergangenen Wochen sei es zu mehreren ähnlichen Vorfällen gekommen. Auch dabei seien mutmaßlich Luftdruckwaffen eingesetzt worden, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Bislang seien jedoch keine Räumlichkeiten von Parteien betroffen gewesen.

Grüne haben Anzeige erstattet

Die Grünen haben eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Polizei und Staatsschutz ermitteln. Ein Bekennerschreiben ist bislang nicht aufgetaucht. Da sich noch niemand zu den Schüssen bekannt hat, halten die Ermittlerinnen und Ermittler einen politisch motivierten Anschlag für eher unwahrscheinlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Grüne