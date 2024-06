Stand: 06.06.2024 11:32 Uhr Bagger-Unfall auf Wangerooge: Bahn und Fähren ausgefallen

Ein Unfall mit einem Bagger auf der Insel Wangerooge hat den Fährverkehr eingeschränkt: Um zu verhindern, dass Fahrgäste nach der Anreise mit dem Schiff im Hafen stranden, wurden drei geplante Fahrten gestrichen. Das teilte eine Bahn-Sprecherin mit. Am Donnerstag um 11.30 Uhr sollte der Fährverkehr aber wieder aufgenommen werden, hieß es auf der Website der Deutschen Bahn. An der Bahnstrecke seien am Mittwoch Arbeiten durchgeführt worden, dabei sei der Bagger umgekippt. Verletzt wurde demnach niemand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar. Man setze alles daran, dass die Bahnstrecke sobald wie möglich wieder frei wird, so die Sprecherin weiter. Auch die Fähren könnten dann wieder fahren.

