Stand: 22.10.2022 11:11 Uhr Fahrt in Schlangenlinien auf A27: Ein Schwerverletzter

Ein in Schlangenlinien fahrender Mann hat am Freitag mit seinem Wagen auf der A27 ein Auto auf der Überholspur gerammt. Dieses wurde etwa zwei Meter in die Luft geschleudert und drehte sich mehrfach um die eigene Achse, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Vorfall in Höhe der Anschlussstelle Stotel (Landkreis Cuxhaven) eingeklemmt und schwer verletzt. Der Unfallverursacher, ein 26-Jähriger, wurde von der Polizei später am Freitag in einem Parkhaus in Bremen gefunden. Er stand vermutlich unter Drogen, wie es weiter hieß. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Die A27 war in Richtung Walsrode kurz vor der Anschlussstelle Stotel zwischenzeitlich voll gesperrt. Es bildete sich Stau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.10.2022 | 12:00 Uhr