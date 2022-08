Stand: 14.08.2022 10:42 Uhr Fahrerin gestoppt: Drei Promille, Schnaps auf Beifahrersitz

Weil sie in Schlangenlinien mit ihrem Auto unterwegs war, ist eine Autofahrerin in Dorum, einem Ortsteil der Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven), der Polizei aufgefallen. Als die Beamten die 43-Jährige am Freitagabend kontrollierten, nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Dieser stammte offensichtlich "nicht nur von der Schnapsflasche auf dem Beifahrersitz", wie die Polizei mitteilte. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von knapp drei Promille. Die Beamten brachten die Fahrerin zur Blutentnahme ins Krankenhaus und kassierten ihren Führerschein und die Autoschlüssel ein. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2022 | 07:00 Uhr