Stand: 11.12.2024 13:29 Uhr Fahrerflucht: 15-Jährige in Syke wird angefahren und verletzt

Eine 15-jährige E-Scooter Fahrerin ist am Dienstagmorgen in Syke (Landkreis Diepholz) von einem unbekannten Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens ist nach dem Unfall weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Nach Aussage der Jugendlichen sei ein dunkles Auto gegen das Hinterrad des E-Scooters gestoßen. Die 15-Jährige ist den Angaben nach hingefallen und erlitt Prellungen am Kopf und am Bein. Danach sei sie nach Hause und dann zum Arzt gegangen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (04242) 9690 zu melden.

