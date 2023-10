Stand: 18.10.2023 12:13 Uhr Extrem niedrige Wasserstände: Fähren fallen an Küsten aus

An der Nordseeküste müssen sich Reisende in den kommenden Tagen auf Ausfälle von Fähren einstellen - besonders für die Ostfriesischen Inseln. Der Grund: Ein von den Meteorologen erwarteter kräftiger Ostwind soll zu niedrigeren Wasserständen führen. Das meldete am Mittwoch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Zu den Einschränkungen soll es demnach von Donnerstag bis Samstag kommen. "Wir stellen den Juist-Verkehr am Freitag komplett ein", sagte eine Sprecherin der Reederei Norden-Frisia (Landkreis Aurich). Die Insel ist dann nur über die Inselflieger zu erreichen. Auch Verbindungen von und nach Norderney, Langeoog und Spiekeroog sind betroffen. Fahrgäste sollten sich über Reisemöglichkeiten im Internet informieren, hieß es. Zurzeit sind in Niedersachsen und Bremen Herbstferien.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min