Stand: 03.09.2023 09:38 Uhr Explosion in Einfamilienhaus: 50-Jähriger in Lebensgefahr

Am Samstag hat es in Westoverledingen (Landkreis Leer) in einem Einfamilienhaus eine Explosion gegeben. Ein 50-jähriger Bewohner wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste der Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Es gebe Hinweise darauf, dass der 50-Jährige die Explosion ausgelöst haben könnte. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Durch die Detonation und Feuer wurde das Gebäude den Angaben zufolge so stark beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

