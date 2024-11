Ex-RAF-Terroristen Garweg und Staub: Datenträger bei Razzia gefunden Stand: 29.11.2024 13:31 Uhr Im Zuge der Ermittlungen zu den ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub hat die Staatsanwaltschaft Verden zwei Wohnungen durchsuchen lassen. Beweise würden nun ausgewertet.

Durchsucht wurden ein Mann und eine Wohnung im Frankfurter Stadtteil Gallus sowie dessen Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Dabei seien Datenträger und zehn Schuss Langwaffen-Munition sichergestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegenüber dem NDR Niedersachsen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Bei dem Mann handele es sich um eine "unverdächtige Person", die aber in Zusammenhang mit der Fahndung nach Garweg und Staub stehe.

Beide Wohnungen von derselben Person gemietet

Beide Wohnungen seien von demselben Mann angemietet worden. Weitere Details, insbesondere zur Person, nannte die Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Die sichergestellten Datenträger werden nun auf Hinweise zum Verbleib der beiden Gesuchten geprüft. Garweg und Staub werden seit Jahren wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an mehreren Überfällen gesucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus