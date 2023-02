Stand: 01.02.2023 12:05 Uhr Eurojackpot-Gewinner: Bremerhavener tippt alle Zahlen richtig

Der Eurojackpot-Gewinner von 107,5 Millionen Euro kommt aus Bremerhaven. Westlotto hatte am Dienstagabend nach der Ziehung lediglich mitgeteilt, dass der erste Rekord-Jackpot in diesem Jahr ins Bundesland Bremen geht. Am Mittwoch teilte der Anbieter Lotto24 mit, dass der Gewinner ein 61-Jähriger aus der Seestadt sei. Der Bremerhavener lag mit den Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41, 43 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 richtig. In der zweiten Klasse gab es demnach drei Gewinner aus Baden-Württemberg, Tschechien und Ungarn, sie bekommen rund 765.000 Euro. Der Eurojackpot ist eine Lotterie, an der Menschen in 18 europäischen Länder teilnehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

