Stand: 16.01.2023 20:37 Uhr Lottospieler aus dem Landkreis Stade gewinnt 14 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Stade kann sich über einen Millionengewinn freuen. Er oder sie hat am Samstag die richtigen sechs Ziffern und die passende Superzahl getippt. Damit fließen etwa 14 Millionen Euro nach Stade, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Der noch unbekannte Gewinner habe seinen Spielschein mit zwölf getippten Feldern erst etwa zwei Stunden vor Annahmeschluss in einer Annahmestelle eingereicht. Auch Lottospieler in den Landkreisen Emsland und Cloppenburg können sich über einen hohen Gewinn freuen. Für sechs Richtige ohne Superzahl erhalten sie in der Gewinnklasse 2 jeweils 393.038,40 Euro. Im laufenden Jahr gab es damit in Niedersachsen fünf Gewinne von mindestens 100.000 Euro, zwei davon in Millionenhöhe.

