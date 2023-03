Es war nicht alles schlecht an Corona: Wohnmobil-Dinner in Vechta Stand: 02.03.2023 14:08 Uhr Gut, dass die Pandemie hinter uns liegt! Eine Zeit, mit der die meisten nicht viel Gutes verbinden. Aber: Es war nicht alles schlecht! Corona zwang die Gastronomie zu neuen Ideen. Eine davon hat wohl Zukunft.

Am Sonnabend gleicht die Große Straße in der Innenstadt von Vechta wieder einem Campingplatz - mit dem Unterschied: Es wird dort nicht übernachtet und auch nicht vor dem Wohnmobil gegrillt, schon gar nicht im großen Topf Bolognese gerührt. Stattdessen servieren sechs Gastronomen aus Vechta ihren Gästen nach Anmeldung ein 3-Gänge-Menü, während sie in ihren eigenen Wohnmobilen Platz nehmen. Das große Gefährt ist nicht Voraussetzung zur Teilnahme, darauf weisen die Veranstalter auf ihrer Internetseite der Stadt hin. Im vergangenen Jahr kamen Gäste mit Kastenwagen und anderen Transportern und stellten für die Zeit Tische und Stühle auf die Ladefläche.

Videos 2 Min Corona kompakt: Wohnmobil-Dinner in Vechta Außerdem: Staatskanzlei löst Verwirrungen um Corona-Maßnahmen auf und Kontaktbeschränkungen werden gelockert. 2 Min

Idee in Vechta überdauert Corona

Die gewonnene Freiheit, einen Abend mal anders zu verbringen, stammt ausgerechnet aus der so stark reglementierten Corona-Zeit: Das Dinner wurde ursprünglich in Kooperation mit dem Landkreis Vechta erarbeitet, um die Hygienemaßnahmen einhalten und das Gastro-Angebot aufrecht erhalten zu können.

