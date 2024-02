Stand: 15.02.2024 09:16 Uhr Ersthelfer retten Autofahrerin aus Kanal in Großefehn

Aufmerksame Menschen haben eine Autofahrerin in Großefehn (Landkreis Aurich) aus einem Kanal gerettet. Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits am Dienstag zu dem Unfall. Demnach war die 68-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Kanalstraße Nord in Richtung Großefehn Mitte unterwegs. Dort kam ihr Auto von der Straße ab und fuhr in den Kanal. Anwohner und Passanten sahen die Fahrerin in ihrem Fahrzeug und befreiten sie. Die 68-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.02.2024 | 09:30 Uhr